Klopp feston si i çmendur me Alissonin pas triumfit ndaj Evertonit (VIDEO)

Shtuar më 02/12/2018, ora 19:25

Liverpool arriti një fitore të madhe sot në derbi ndaj Evertonit me rezultatin 1-0.Por mbas shënimit të golit Jurgen Klopp festoi si i çmendur me portierin brazilian, Alisson Becker Pas kësaj fitoreje Liverpooli renditet në vendin e 2 me 36 pikë në tabelën e klasifikimit. /albeu.com/