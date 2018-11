Klopp i tërbuar: Na bënë të dukeshim si kasapë (VIDEO)

Shtuar më 29/11/2018, ora 11:43

Jurgen Klop sigurisht që ka dalë i zhgënjyer nga fusha e blerta pas humbjes që Liverpuli i tij pësoi me PSG-në. Tekniku gjerman ka rezervat e tij mbi atë që ndodhi në fushën e blertë. Kreu i pankinës së klubit të kuq ka vënë në dukje ndalesat e shumta të lojës.“Nuk dua të them që PSG nuk e meritoi fitoren, por…”, vijon Klop , i cili ka rezerva më së shumti për pjesën e dytë të takimit. “Nejmar u tregua i zgjuar. Ai merrte faulle për të ulur ritmin dhe mbi të gjithë duhet të thotë se u tregua tinëzar. Por shumë lojtarë binin në tokë dhe pretendonin se kishin pësuar dëmtime të rënda. Binin në tokë si të kishin vdekur dhe pas pak ngriheshin direkt sërish”, thotë Klop . Përfundoi Klopp i cili me sa duket nuk e ka kapërdirë dot humbjen. /albeu.com/