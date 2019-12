Së bashku për Shqipërinë! Steaua e Bucurestit i vjen në ndihmë të prekurëve nga tërmeti

A post shared by FCSB (@fcsbofficial) on Dec 6, 2019 at 5:26am PST

View this post on Instagram

Shtuar më 06/12/2019, ora 17:36

Edhe klubi legjendar Steaua e Bucureștit po i vjen në ndihmë shqipërisë, shkruan Albeu.com.Përmes një njoftimi në rrjetet sociale Steaua bën publike adresën https ://e-albania.al/dhuro/ ku kontribohet financiarisht për të prekurit nga tërmeti Njoftimi i klubit:FCSB, së bashku me Shqipërinë!Shqipëria u godit nga një tërmet shkatërrues më 26 nëntor. Si rezultat i ngjarjeve tragjike, 51 persona humbën jetën dhe dëmi material është i madh.Me kërkesë të Ambasadës Shqiptare në Bukuresht, përmes Zëvendës Ambasadorit të tij, z. Jonian MOLLA, FCSB ka vendosur të marrë pjesë në solidarizimin e ligës LPF për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti Kështu, për të rritur ndërgjegjësimin e publikut, klubi ynë vendosi të popullarizojë këtë iniciativë në ndeshjen me Gaz Metan Mediaș, duke shfaqur një banderolë me mesazhin SOLIDARIZOHUNI, ME SHQIPËRINËnë https ://e-albania.al/donate/. Të gjithë ata që duan të kontribuojnë në këtë kauzë mund të hyjnë në faqen e internetit më lart, për të zbuluar se si mund të ndihmojnë.