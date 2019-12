Kualifikohen Chelsea dhe Valencia, eliminohet Ajax (VIDEO)

Shtuar më 10/12/2019, ora 23:10

Çelsi mori tri pikët që i duheshin përballë Lilës duke fituar 2-1 për të siguruar kualifikimin e për të mbyllur diskutimet, edhe pse për skuadrën e Lampard gjithçka bëhet më e vështirë si e dytë në grup.Befasia ndodhi me Ajax. Skuadra holandeze u eliminuan pas një humbje në shtëpi përballë Valencias në Grupin H.Valencia do të kishte mundësinë të dhuronte këtë surprizë teksa shënoi me Rodrigon dhe pastaj mbrojti me zell rezultatin, jo vetëm duke prerë biletën për turin tjetër, por edhe si e parë në grupin e saj.