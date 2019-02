Liverpooli triumfon bindshëm pa Shaqirin në fushë (VIDEO)

Shtuar më 09/02/2019, ora 17:50

Pas dy barazimeve radhazi Liverpooli është rikthyer të fitorja në Premier League teksa ka fituar me rezultatin e pastër 3-0 ndaj Burnemouth.Djemtë e Klop në fakt e dominuan takimin teksa e mbyllën pjesën e parë me avantazhin e dyfishtë pas golave të Mane dhe Ëijnaldum.Ndërsa me fillimin e 45 minutave të dyta të kuqtë realizuan me Salah golin e 3 duke mbyllur rezultatin përfundimisht në 3-0 për vendasit.Me këtë sukses Liverpooli mban ngjitet në krye të tabelën me 56 pikë 3 më shumë se Man City qe luan nesër ndaj Chelsea. /albeu.com/