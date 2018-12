Manchester United ngec sërish, barazon në transfertë ndaj Southamptonit (VIDEO)

Shtuar më 01/12/2018, ora 20:40

Manchester United ka barazuar në transfertë ndaj Southamptonit me rezultatin 2-2 në stadiumin "St. Mary's Stadiumin ".Në minutën e 13' Armstrong kaloi në avantazh skuadrën e tij.Mbas 7 minutash mbrojtësi portugez, Cedric Soares shënoi një gol fantastik për shenjtorët.Skuadra e United zgjohet nga gjumi në minutën e 33 me golin e Romelu Lukakut.Rezultati barazohet në minutën e 39' me anë të mesfushorit spanjoll, Ander Herrera.Pas kësaj fitoreje United renditet në vendin e 7 me 22 pikë, ndërsa Southampton në vendin e 18 me 9 pikë. /albeu.com/