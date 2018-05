Marseilla me shumë vështirësi kualifikohet në finale të Europa Leagues (VIDEO)

Marseille është kualifikuar me shumë vështirësi ndaj Salzburgt të Valon Berishës në finale të Europa Leagues.180 minuta të dy gjysmëfinalëve mes Salzburgut dhe Marseilles nuk prodhuan fitues por ai u përcaktua pas minutave shtesë të këtij takimi. Salzburg i mesfushorit kosovar Valon Berisha u tregua kockë e fortë për francezët por që fati nuk i ndihmojë ata që së paku këtë ndeshje ta dërgonin në penallti.90 minutat e ndeshjes përfundojë me rezultatin 2-0 për Salzburgun, por kjo fitore nuk mjaftonte për austriakët pasi që me të njëjtin rezultat kishin humbur në "Velodrome". Salzburg në pjesën e parë të vazhdimeve ishin afër që të shënonin, por Pelle, portieri i Marseille bëri disa pritje fenomenale.Finalistin e vendosi goli i Rolandos, që i dërgoi francezët në finale të Europa Ligë ku ata do të takohen me Atletico Madridin. /albeu.com/