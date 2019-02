Mbappe i jep fitoren PSG kundër St. Etienne (VIDEO)

Shtuar më 17/02/2019, ora 23:15

PSG ka marrë një fitore shumë të rëndësishme sonte kundër St. Etienne me rezultatin 0-1 në "Stade Geoffroy-Guichard".Golin e fitores për parisienët e shënoi Kylian Mbappe në minutën e 73'.Pas kësaj fitoreje PSG renditet në vendin e 1 me 62 pikë, ndërsa St. Etienne në vendin e 5 me 40 pikë. /albeu.com/