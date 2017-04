Mbrëmje kampionësh, Juventus ritakon Barçën për t'u hakmarrë (VIDEO)

Shtuar më 11/04/2017, ora 11:12

Dy vjet pas finales së Berlinit, Juventus dhe Barcelona do të ritakohen në një sfidë të dyfishtë të vlefshme për çerekfinalet e Champions League. Dueli i parë do të luhet sot në mbrëmje në 20:45 në " Juventus Stadium," kthimi më 19 prill në " Camp Nou".Bardhezintjë vijnë me një moral shumë të lartë pasi arritën finalen e Kupës së Italisë dhe mundën Chievo-n të shtunën në kampionat. Ndërkohë që e kundërt paraqitet situata te Barcelona që pësoi një humbje shokuese 2-0 ndaj Malagas.E ndryshme ka qenë dhe rruga që i ka sjell këta të dyja skuadrat në çerekfinalen e Ligës së Kampionëve. Në fazën e 1/8-ve a brdhezinjtë eliminuan Porton duke e mundur 2-0 në transfertë dhe 1-0 në shtëpi. Barcelona ndërkohë bëri një përmbysje spektakolar nga humbja 4-0 në Paris, pasi fituan në " Camp Nou" në shifrat 6-1 duke tronditur gjithë botën.Përballja më e afërt mes këtyre dy skuadrave është finalja e Champions-it në 2015-ën në Berlin, në të cilin triumfuan katalanasit me rezultatin 3-1./albeu.com/