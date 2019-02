Mbyllet në barazim pa gola super ndeshja Liverpool vs Bayern (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2019, ora 23:15

Çdo gjë mbetet e hapur për ndeshjen e dytë mes dy skuadrave pretendente për ti shkuar këtij kompeticioni deri në fund, shkruan Albeu.comTe dyja skuadrat hynë në këtë ndeshje me shumë mungesa . Te skuadra e Liverpool mungonin , Gomes, Lovren, Chamberlain, dhe mbrotësi më I mirë në botë për momentin Van Dijk.Në krahun tjetër po ashtu kishte mungesa , Boateng , Goreztka i cili ka bërë mjaft mirë ndeshjet e fundit, Muller , Robben dhe Tolisso. Liverpool e nisi më mirë ndeshjen duke iu afruar golit që në minutën e 11 me Muhammed Sala I cili mori një top fantastik nga kapiteni Henderson por Neuer nuk e lejoi që të shënonte.Byern i përgjigjet me Comman në minutën e 15 por topi prek rrjetën e jashtme. Gjatë gjithë pjesës së parë Sala dhe Mane do ta mbanin mbrojtjen e Bayern në presion teksa gjermanët mjaftohen me një goditje te Gnabry.Pjesa e dytë do të fillonte po ashtu me një super goditje te Gnabry e cila përfundon mbi kuadrat. Bavarezët kontrollojnë pjesën e dyte por pa u treguar të rrezikshëm , ndërsa Liverpol rastin tjetër të rrezikshëm do ta krijonte në minutën e 83 me Mane i cili do të gjente në gadishmëri Manuel Neuer. /albeu.com/