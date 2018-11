Merret "peng" Luis Hamilton, ky është autori (VIDEO)

Shtuar më 26/11/2018, ora 10:55

Piloti britanik i Formula 1, ëhstë marrë " peng " nga miku i tij Will Smith Videoja gazmore është shpërndarë në rrjet dhe sipas Will Smith ai po e merrte peng Hamilton në mënyrë që të mos fitonte “Çmimin e Madh të Abu Dabit”.Por kjo nuk e ka ndalur 33 vjeçarin pasi u konfirmuar si kampion absolut i Formula 1.“Unë me ngjyrë ti me ngjyrë. Ne jemi të ngjashëm, ata nuk do të na vërejnë”, shprehet aktori Will Smith në videon e publikuar.E gjitha kjo në kuadër të shakasë, teksa video nga momenti i “rrëmbimit” të Hemilton, Uill Smith është duke bërë xhiron e internetit. /albeu.com/