Messi thyen i vetëm Atleticon dhe ngjit në krye Barcelonën (VIDEO)

Shtuar më 01/12/2019, ora 23:05

Barcelona arriti të dilte triumfuese nga ndeshja e javës së 15-të në La Liga, në fushën e Atletico Madrid.Katalanasit fituan jo me pak vështirësi, vetëm në fund me rezultatin 0-1, falë golit mjaft të bukur të Leo Mesit.Pjesa e parë ishte e balancuar, me raste nga të dyja ekipet , por në fund 45 minutat mbaruan me rrjeta të paprekura. Në minutën e 61-të, ishte Mesi që detyroi Oblak të bënte nëj pritje fantastike, ndërkohë që edhe Ter Shtegen i mohoi golin Angel Korreas në minutën e 72-të.Gjithsesi, në minutën e 86-të, e gjithë skena ishte për Lionel Mesin, me argjentinasin që pasi kombinoi me Suarezin para zone, lëshoi të majtën në cepin e portës, duke e bërë të pakapshëm për Oblak Në fund, Barça arriti fitoren, duke shkuar në vendin e parë në klasifikim, në kuotën e 31 pikëve, po aq sa Reali, dhe me ekipet që ende kanë pa zhvilluar një “El Classico” të prapambetur.