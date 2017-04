Milani në "shok total", pëson golin e dytë ndaj Interit (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/04/2017, ora 13:21

Inter nuk është kënaqur vetëm me një gol të Candrevës në pjesën e parë. Zikaltrit kanë shënuar golin e dytë me Mauro Icardin.Sulmuesi argjentinas kombinoi mjaft bukur me Perisic , duke e dërguar topin për herë të dytë në rrjetës. Asnjë shans për Donnarumën, i cili sërish nuk kishte faj në golin e pësuar. /albeu.com./