Minutat e fundit të Neymar me Barçan, çfarë bëri lojtari që "çmendi" klubin (VIDEO)

Shtuar më 31/07/2017, ora 10:34

Ndeshja me Real Madrid mund të jenë minutat e fundit që Neymar luajti me bluzen e Barcelonës Mediat spanjolle kanë kapur momente të tij që ka hequr bluzën e Barças duke parakaluar përballe mediave me dy bluza të Real Madrid , përcjell Albeu.com.Një prej bluzave është e Ramos dhe tjetra e Casemiros ose Marcelos.Veprimet e fundit të Neymar kanë mërzitur jo pak drejtuesit e Barcelonës , për të cilët kanë qenë shumë intensive këto ditë me thashethemet për largimin e tij. /albeu.com/