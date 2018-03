Ndalet Barcelona, Las Palmas i vjedh një pikë të rëndësishme katalanasve (VIDEO)

Shtuar më 01/03/2018, ora 23:00

Las Palmas ka arritur të ndalë skuadrën e Barcelonë me një barazim 1-1 " Estadio de Gran Canaria", ndeshje e vlefshme për javën e 26-të të kampionatit spanjoll.Ata që kaluan në avantazh ishin Blaugraasit që Leo Messi shëni një super gol nga goditja e dënimit për t'i dhënë avantazhin skuadrës së tij.Por në fillim të pjesës së dytë Las Palmasi fiton një penallti pas një topi të prekur me dorë nga Lucas Digne.Nga pika e bardhë e penalltisë shënoi argjentinasi Jonathan Calleri në minutën e 48'-të.Pas këtij barazimi Barcelona renditet e para me 66 pikë, 5 më shumë se Atletico Madrid, ndërsa Las Palmas në vendin e 18 me 20 pikë. /albeu.com/