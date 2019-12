Në Holandë shënohet "goli i vitit", por VAR-i e anulon (VIDEO)

Shtuar më 01/12/2019, ora 23:01

FC Emmen –PSV është ndeshje e vlefshme për javën e 15-të në kampionatin hollandez, që po zhvillohet aktualisht.Skuadra mike ka kaluar në avantazh në minutën e 15-të me Schwaab, ndërsa Emmen barazoi shifrat 4 minuta më vonë me një supergol nga mesi fushës me Glen Bijli. Goli më pas u anulua pas rishikimit në VAR, pasi u gjykua se mbrojtësi i Emmen shkaktoi fillimisht ndërhyrje të palejueshme dhe më pas shënoi nga mesi "Mëkat" që anullohet një gol i tillë spektakolar, që padyshim do të ishte në garë për çmimin si goli më i bukur i sezonit.