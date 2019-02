Një yll po lind te skuadra e Arsenal (VIDEO)

Shtuar më 16/02/2019, ora 22:49

Joe Willock , djaloshi anglez është duke bërë hapa galopantë në karrierë, shkruan Albeu.comMesfushori I lindur më 20 gusht 1999 është thirrur herë pas herë te skuadra e parë.Cilësitë e tij I ka vënë në dukjë edhë trajneri Unay Emery.Këtë sezon ai ka luajtur 16 ndeshje me Arsenal B ku ka shënuar 11 gola dhe duket se është do jetë sezoni më I mirë pasi përvec golave me skuadrën B ai ka arritur të shënojë edhe ndaj Blackpool ne FA Cup me skuadrën e parë. Willock po ashtu është pjesë e kombëtrares Angleze U20. /albeu.com/