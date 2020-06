Nuk po ngjit dot skuadrën e njohur në La Liga, shkarkohet Guti

Shtuar më 26/06/2020, ora 21:56

Ish-ylli i Realit të Madridit është shkarkuar nga detyra e trajnerit Nëse në karrierën si futbollist do të arrinte në majat më të larta, e njëjta gjë nuk mund të thuhet deri më tani për rolin si trajnerit të Gutit.Ish-futbollisti është shkarkaur pas vetëm 7 muajsh nga stoli i Almerias. 43-vjeçari mori drejtimin e klubit spanjoll në muajin nëntor, por dy humbjet e fundit radhazi në shtëpi i kanë kushtuar atij vendin në krye të pankinës. Guti e lë kështu skuadrën në vendin e 3-të në Ligën e Dytë spanjolle, me vetëm 5 pikë më pak se Zaragoza e vendit të dytë dhe 6 më pak se kreu. Të dy pozicione këto që të sigurojnë automatikisht një biletë për në elitën e futbollit në Spanjë.Ndërkohë pjesë e Almerias është edhe mbrojtësi i Kombëtares shqiptare, Ivan Balliu, i cili numëron 25 paraqitje dhe 1 gol me klubin spanjoll