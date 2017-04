"Paqe" dhe spektakël në derbin e Madoninës, Milani shokon në fund Interin (VIDEO)

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/04/2017, ora 14:31

Spektakël, befasi ndodh gjithçka në derbin e parë të Madoninës nën epokën e pronarëve kinez për të dyja skuadrat. Zikaltritnuk mundën të ruanin avantazhin prej dy golash, teksa Milani barazoi në sekondat e fundit.Kuqezinjtë kishin disa mundësi të mira shënimi me Deulofe-un dhe Baccan, por nuk mundën të gjenin rrjetën. Atë që nuk e bën Milani , e realizon më së miri Interi fillimisht me Candrevën dhe në fundin e pjesës së parë shënojnë sërish me Icardin.Në fraksionin e dytë Romagnoli rihapi ndeshjen 7 minuta nga fundi,ndërkohë që Zapata e dërgoi topin në rrjetë për herë të dytë në fund./albeu.com/