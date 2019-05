Parashikimi i FIFA19, goli i fitores në finalen e Championsit do të shënohet nga Shaqiri (VIDEO)

A post shared by UEFA Champions League (@championsleague) on May 24, 2019 at 9:03am PDT

Shtuar më 25/05/2019, ora 16:52

Xherdan Shaqiri mund të mos jetë në formacionin e parë të Liverpoolin për përballjen me Tottenhamin në finale të Ligës së Kampionëve , mirëpo për të është parashikuar se do ta shënojë golin e fitores në këtë finale për skuadrën e Jurgen Kloppit.Faqja zyrtare e Ligës së Kampionëve në rrjetin social Instagram e ka shpërndarë një video të Castros i cili e parashikon rezultatin e finales së këtij sezoni të Ligës së Kampionëve Në këtë finale , Liverpooli i Jurgen Kloppit do të ketë punë me Tottenhamin e Mauricio Pochettinos, me të cilët është ndeshur edhe më parë në këtë sezon, për shkak se të dy klubet garojnë në Premierligë.Xherdan Shaqiri ishte pjesë e formacionit të parë të Liverpoolit që e siguroi rikthimin tronditës në përballjen me Barcelonën, dhe tani Castro e ka parashikuar se 27-vjeçari do të jetë vendimtar edhe në finale Sipas parashikimit në FIFA 19, Liverpooli do ta fitojë titullin e Ligës së Kampionëve falë golit të shënuar nga Shaqiri në minutat e fundit të ndeshjes.Xherdan Shaqiri i ka zhvilluar 30 ndeshje për Liverpoolin këtë sezon, në të cilat ai i ka shënuar gjatë gola dhe i ka asistuar pesë të tjera./albeu.com/