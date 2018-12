Pas betejave me alkoolin, drogën e depresionin, Tyson Fury përlot me mesazhin e tij (VIDEO)

Shtuar më 03/12/2018, ora 09:18

Tyson Fury na ka treguar që është një person shumë i fortë dhe jo vetëm fizikisht por edhe mendërisht.Kujtojmë që ai vjen pas disa betejave me depresionin , alkoolin dhe drogën por përsëri nuk është dorëzuar duke u rikuperuar dhe u ngjitur përsëri në ring.Ditën e djeshme ai bëri një paraqitje mjaftë të mirë kundër Wilder duke u ndalur në barazim.Pas ndeshjes, Fury bëri një dedikimi special për të gjithë njerëzit e botës që kanë probleme me depresionin dhe me shëndetin mendor, duke iu thënë se edhe ata munden të dalin nga depresioni dhe vuajtjet dhe të jetojnë përsëri “Sot i kam treguar botës sonte, dhe të gjithë atyre që vuajnë me shëndetin mendor se mund të ktheheni edhe ju”, ka thënë Fury Ai pastaj iu drejtua kamerës duke thënë: “Të gjithë ju që keni probleme siç i kam pasur unë, e bëra këtë për ju . E dini të vërtetën, të gjithë e dinë se unë e fitova duelin, dhe nëse mund të kthehem nga kam ardhur, atëherë mund ta bëni edhe ju”.“Pra ngrihuni, harrojeni, kërkoni ndihmë dhe le ta bëjmë bashkë si një ekip. E bëra për ju këtë”. /albeu.com/