"Po na q**et nëna, halle dhe probleme kemi të gjithë", si e motivoi Moçka ekipin në fitoren e parë të Flamurtarit (VIDEO)

Shtuar më 19/02/2020, ora 15:50

Flamurtari arriti të siguronte fitore e parë në kampionat përballë Luftëtarit me golin e Ribaj.Përpara fillimit të ndeshjes kapiteni Shpëtim Moçka ka mbajtur një fjalim ku ka motivuar lojtarët."Kemi që nga gushti që po stërvitemi dhe është turp i Zotit, që nuk kemi asnjë fitore . Sot është dita të luftojmë për veten tonë. Pa na q… nëna këtu, po djersisim në stërvitje. Me halle dhe me probleme jemi të gjithë, por këtë fitore sot le ta marrim për veten tonë. Për klubin, për Flamurtarin, në rregull?"/albeu.com/