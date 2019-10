Pranoi që i vodhi orën shokut të skuadrës, Nice merr vendimin drastik ndaj lojtarit

Shtuar më 01/10/2019, ora 16:50

Javën e shkuar bëri mjaft bujë lajmi që sulmuesit danez të Nice , Kasper Dolberg i ishte vjedhur një orë dore me vlerë 70 mijë euro, brenda në dhomat e zhveshjes së klubit francez.Kjo kishte ndodhur kur futbollisti ishte në stërvitje.Por edhe më i bujshëm ishte lajmi se danezi kishte bërë denoncim në polici dhe se hetimet e tyre zbuluan nga një kamera në ambientet e klubit , se autori i vjedhjes ishte shoku i skuadrës, talenti francez me origjinë nga Guinea, Mohamed Lamine Diaby Fadiga.Ky i fundit pranoi se kishte kryer gjestin e turpshëm, i kërkoi falje sulmuesit Dolberg dhe i premtoi kompensimin për çmimin e orës, me qëllim që danezi të tërheqë denoncimin nga rajoni policor, pasi rrezikonte një dënim të rëndë.I menjëhershëm ishte edhe reagimi i klubit të Nice , që vendosi t’i prishë menjëherë kontratën 18-vjeçarit.Fadiga shihej si një nga të rinjtë më premtues në qarkullim, ndërsa mësohet se do t’i bashkohet FC Paris në Ligën e dytë franceze, klub ku luan një emër i njohur si Jeremy Menez.