Lorik Cana siç nuk e kemi parë! Prezantohet dokumentari për legjendën e kombëtares (VIDEO)

Shtuar më 05/12/2018, ora 12:50

Jeta dhe karriera e Lorik Canës vjen në një film autobiografik për publikun shqiptar . Dita e sotme përkon edhe me ditën e premierës së filmit. Për këtë ish-kapiteni i kombëtares sonë ka lajmëruar dhe me një postim në rrjetin social “Instagram”, madje duke zbuluar edhe disa pjesë nga filmi.Filmi dokumentar është i ndërtuar në një rend kronologjik dhe përshkon të gjithë etapat e rëndësishme në jetën dhe karrierën e Lorikut, që nga fëmijëria në Gjakovë, hapat e parë të futbollit, transferimi i vështirë te PSG, kalimi i bujshëm te Marseille e deri te Sunderland, Galatasaray e Lazio.Zgjedhja e kombëtares shqiptare, debutimi në Kosovë në miqësore dhe ndaj Zvicrës në një ndeshje zyrtare, në qershor të vitit 2003, sfida me Greqinë më 2004-n e deri te eliminatoret e fundit të Kampionatit Europian.Ndërkohë Ky projekt është realizuar nga Andi Deçka. /albeu.com/