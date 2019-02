Reali nuk ndalet, fiton lehtësisht ndaj Alaves (VIDEO)

Shtuar më 03/02/2019, ora 22:50

Real Madrid ka mposhtur sonte skuadrën Alaves me rezultatin 3-0 në "Santiago Bernabeu".Los Blancosit e nisë shumë mirë ndeshje, pasi në minutën e 30' Karim Benzema kaloi në epërsi skuadrën e tij.Rezultati dufishohet në minutën e 80' me golin e talentit brazilian, Vinicius Jr.Golin e fundit për madrilenët e shënoi Mariano Diaz në minutën e 90+1.Pas kësaj fitoreje Reali renditet në vendin e 3 me 42 pikë, ndërsa Alaves në vendin e 7 me 32 pikë. /albeu.com/