Roma mposht Chievon (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 22:40

Skuadra e Romës e ka mbyllur vitin 2016 me fitore , pasi ka shënuar fitore të merituar ndaj Chievos me rezultat 3:1.Chievo kaloi e para në epërsi me golin e De Guzman, ndërsa Roma më pas u përgjigj me golat e Stephan El Sharaëyt, Edin Dzekos dhe Diego Perottit.Pas kësaj fitoreje Roma mbetet në vendin e dytë me 38 pikë, katër më pak se sa Juventus në vendin e parë. /Albeu.com/