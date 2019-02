Sane barazpeshon rezultatit për Manchester City (VIDEO)

Shtuar më 20/02/2019, ora 22:49

Nuk kanë të mbaruar golat në sfidën Shalke 04 vs City Tashmë është rradha e City të barazojë rezultatin me Lory Sane në minutën e 85’.Kur kanë mbetur edhe 5 minuta lojë Manchester City do mundohet ta kthejë edhe njëherë në favor të tijë rezultatin . /albeu.com/