Shenjat në fytyrën e Ribery, një aksident që ai s'do t'a harrojë (VIDEO)

Shtuar më 05/08/2017, ora 14:35

Ai konsiderohet si një prej lojtarëve më të shëmtuar në fushën e lojës për shkak të shenjave të theksuara në fytyrë n e tij.Frank Ribery është një ndër lojtarët më të paguar në botë, por asnjëherë nuk ka tentuar të ndërhyjë me operacione për të hequr shenjat në fytyrë. Shenjat në fytyrë janë një pjesë e jetës sime”Frank po udhëtonte me familjen kur ishte 2 vjeç ndërkohë që makina u përplas me një kamion.Ishte i palidhur dhe nga goditja, koka iu përplas në xhamin e makinës duke i shkaktuar të cara të mëdha.U deshën 100 qepje që të stabilizonin plagët e tijPor shenjat kanë mbetur edhe sot.“Nuk kam dashur të ndërhyj. Ka qenë kjo fytyrë që më ka dhënë forcë t’ia dal në jetë”.Ai ka punuar për disa kohë edhe si punëtor ndërtimi me babain e tij para se të zbulohej nga trajneri i “US Boulogne”.Po shkëlqen me Bayern Muhich dhe është nga të paktët 34 vjeçarë që janë lojtarë të padiskutueshëm formacion. Fytyrë n ndoshta nuk e ka të bukur, por loja dhe shërbimet e tij të mahnisin.“Mua me diferencoi Zoti. Shenjat në fytyrë janë pjesë e jetës sime. Të gjithë duhet të më pranojnë kështu si jam”.