Shikoni si i'a marrin frymën shokët në stërvitje kapitenit Ramos(VIDEO)

Shtuar më 16/12/2017, ora 13:02

Loja me një të prekur si gjithmonë është pjesa më e preferuar e lojtarëve Madrilen. E luajnë aq mirë këtë lojë sa ai që është brenda rrethit, mund të shkoje me minuta pa mos dalur jashtë.Kështu ndodhi me Ramos në stërvitjen e sontme, teksa kapiteni pavarësisht përpjekjeve të bëra , nuk arinte dot të prekte topin, edhe pse hapsira e ndërveprimit ishte shumë e limituar.Për më tepër, ju ftojmë ta ndiqni videon e mësipërme: