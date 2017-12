Shikoni super golin alla Roberto Carlos të shënuar në Turqi (VIDEO)

Shtuar më 15/12/2017, ora 14:03

Faza çerekfinale e Kupës së Turqisë, dha një moment historik në të cilën u shënua një super gol, që me shumë gjasa do të jetë kandidat dhe për golin më të bukur të vitit.Faktikisht ky gol është stil unik i Roberto Carlosit, një topqë merr një rajektore të pabesueshme për të gënjyer dhe portierin i cili duhet vetëm a shijonte atë gol.Abdullah Balikuv ishte autori i golit i cili rezultoi i vetmi i ndeshjes Bucaspor-Sivasspor. Goli është autentik me golin e famshëm të Roberto Carlos më 1999 në “Confederation Cup”, apo i Marco van Basten në finalen e Euro 1988. Ndryshon këtu rëndësia e golit. /albeu.com/