Sioni turpëron Interin në një ndeshjes miqësore (VIDEO)

Shtuar më 18/07/2018, ora 21:45

Interi ka bërë një paraqitje të dobët në miqësoren përballë skuadrës të Sionit.Zviceranët fituan me rezultatin 2-0 përballë Interit që bëri një paraqitje zhgënjyese.Andre Luis Neitzke shënoi me kokë nga afërsia pas daljes së pa sigurt të portierit zikaltër Daniele Prandelli.Skuadra zvicerane e nisi pjesën e dytë me nëntë zëvendësime, ndërsa italianët bënë vetëm tre.Sion u tregua ekip më i mirë në fushë edhe në pjesën e dytë dhe arriti ta dyfishoi avantazhin me anë të Baltazarit.Për Interin kjo ishte ndeshja e dytë përgatitore, pas asaj me ndaj Luganos të shtunën e kaluar, të cilën zikaltrit e fituan me rezultatin 3-0.