"Vllaznia vijon me rezultate negative, rënia nga kategoria do të ishte katastrofë"

Shtuar më 29/06/2020, ora 22:08

Brenda vetëm 1 jave, Vllaznia shënoi dy humbje përballë Teutës, 1 në kupë dhe ditën e sotme (28 qershor) në kampionat.Rezultatet negative vijojnë për skuadrën shkodrane.Gazetari i sportit në Ora News, Altin Sulçe , shprehet se rënia nga kategoria superiore, duke qenë se Vllaznia ndodhet në zonën e rrezikut, do të ishte katastrofale për ekipin. Sulçe : Shkodra ka aq shumë asete, ka pasur shumë trajnerë që kanë bërë mirë në klube të tjera por tek Vllaznia mbetet i njëjti problem. Është ekipi. Shkodra ka furnizuar lojtarë në ekipe të ndryshme por Vllaznia vazhdon kurbën e rezultateve negative . Përveç eliminimit nga kupa edhe në kampionat do të shkojë në fazën playoff ose më e keqja për tu rikthyer sërish në kategorinë e parë. Do të ishte katastrofale