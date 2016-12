Super dyshja Balaj-Roshi, fieraku shënoi golin e vitit (VIDEO)

Shtuar më 25/12/2016, ora 15:16

Ata u transferuan në fillim të sezonit në Rusi dhe kanë arritur që të bëhen që në 6 muajt e parë protagonistë në skuadrën e Terek Grozny. Po flasim për Bekim Balaj dhe Odise Roshi , të cilët kanë shkëlqyer në fazën e parë. Balaj është golashënuesi kryesor i skuadrës me tetë gola, duke qenë edhe i dyti në renditjen e golashënuesve në kampionatin rus.Ndërkohë edhe Odise Roshi ka shkëlqyer këtë fazë të parë. Mesfushori fierak ka qenë furnizuesi kryesor me asiste për Balajn, duke treguar edhe ky sa vlen. Roshi e ka gjetur rrugën e rrjetës në kampionatin rus. Për më tepër, goli i tij në fitoren që Terek Grozni arriti të marrë ndaj Rubinit me rezultatin 3-1, është zgjedhur goli i vitit te Tereku.