Super Messi, shënon "poker" golash dhe i jep fitoren Barcelonës (VIDEO)

Shtuar më 22/02/2020, ora 18:10

Lionel Messi ishte sot në një nga ditët më të mira të karrierës pasi arriti të shënonte plot 4 gola ndaj Eibar në "Camp Nou". Barcelona arriti ta sigurojë një fitore me rezultat 5:0 në ndeshjen kundër Eibarit, që u zhvillua sot në stadiumin Camp Nou dhe është e vlefshme për xhiron e 25-të të këtij sezoni të La Ligës.Djemtë e Quique Setienit e dominuan ndeshjen edhe sa i përket posedimit të topit (69% – 31%), si dhe duke i krijuar dhjetë raste të mira për të shënuar gola , përderisa Eibari nuk arriti ta rrezikojë seriozisht portën e katalonasve as edhe një herë.Këtë epërsi Barcelona e mori falë gjashtë-herë fituesit të Topit të Artë, Messit. Pasi s’kishte arritur të shënonte gol në katër ndeshjet e fundit të La Ligës, kapiteni i Barcelonës, Lionel Messi , arriti ta dëshmojë se është ende ndër golashënuesit më të mirë në botë, duke i shënuar gola në këtë ndeshje.Me këto katër gola (14’, 37’. 40’ 87’) , Messi i dha fund ecurisë prej katër ndeshjeve pa shënuar gol në La Liga, gjatë të cilave megjithatë kishte kontribuar me disa asiste. Kjo ecuri kishte qenë më e dobëta për argjentinasin që nga sezoni 2013/14, kur kishte shkuar tetë ndeshje pa gol.Golin e pestë për Barcelonën e shënoi Arthur në minutën e fundit të kohës së rregullt të ndeshjes. Mbresëlënës ishte edhe lojtari që sapo u transferua, Martin Braithëaite, i cili e asistoi golin e fundit të Messit dhe pati rol edhe në golin e Arthurit. Barcelona tani e ka kreun e tabelës me 55 pikë, ndërsa Real Madridi, që do të luajë sonte në orën 21:00 kundër Levantes, radhitet i dyti me 53 pikë.