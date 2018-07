Tifozët përleshen me lojtarët në aeroport teksa ekipi gjendet buzë greminës (VIDEO)

Shtuar më 21/07/2018, ora 22:00

Kampionati brazilian njihet si një arenë e nxehtë kur bëhet fjala për futbollin. Tension ka pasur edhe tek ekipi i Bahias, në aeroport në momentin kur ekipi po kthehej barazimi 1-1 me Chapecheonsen.Lojtarët janë pritur me të bërtitura dhe të shtyra nga ana e tifozëve . Futbollistët janë përpjekur të mbrohen tek pjestarët e ekipit të sigurisë, ndërsa sulmuesi Gilberto është përpjekur të qetësojë grupimin e tifozëve Bahia gjendet në një pikë kritike në kampionat, shumë pranë rënies nga kategoria, dhe tifozët nuk pajtohen kurrsesi me këtë situatë. U desh ndërhyrja e forcave ushtarake, që të qetësohej situata në aeroport . /albeu.com/