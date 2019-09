Tifozëve të Atletico nuk iu del inati me Thibaut Courtois shikoni çfarë bëjnë para fillimit të derbit (VIDEO)

Shtuar më 29/09/2019, ora 14:24

Thibaut Courtois që nga koha kur kaloi nga Chelsea te Reali, i ka irrituar së tepërmi tifozët e Atletico Madridit, skuadër me të cilët ai është bërë i njohur në futbollin europian.Në çdo ndeshje që portieri belg ka luajtur kundër Atleticos, tifozët e kësaj skuadre nuk kanë ndaluar së fyeri atë.Megjithatë 27-vjeçari nuk mund t’i shpëtonte tifozëve as ditën e djeshme, në derbin e Madridit, i cili u mbyll me rezultatin 0-0. Tifozët e “Rojiblankos”, para fillimit të ndeshjes, kanë shkuar tek pllakat jashtë stadiumit me emrin e Courtois dhe mbi plakën me emrin e tij, kanë vendosur minj dhe plehra. Nuk mund të shpëtonte as Grizmann i cili në këtë verë kaloi te rivalët e Barcelonës, teksa të njëjtën gjë si me portierin Kurtua, kanë bërë edhe me sulmuesin e Barcelonës. Për më shumë shikoni videon e mëposhtme: