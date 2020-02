Trajneri godet me shpullë lojtarin e tij në Serie D, përjashtohet me karton të kuq (VIDEO)

Shtuar më 17/02/2020, ora 11:32

Shpesh kemi parë lojtarë që përleshen me kundërshtarët apo edhe me bashkëlojtarët por rrallë shumë rrallë kemi parë që trajneri të godasë lojtarin e tij.Ky episod ka ndodh në Serie D italiane mes trajnerit Grosseto dhe Monterosi të dielën. Grosseto Lamberto Magrini u ndëshkua me karton të kuq pasi e qëlloi shpullë njërin prej futbollistëve të vet në stol. Grosseto po fitonte 1:0 në kohën kur trajneri Magrini vendosi ta kryejë një zëvendësim 16 minuta para fundit.Ai e zëvendësoi mesfushorin Riccardo Cretella me Mattia Ravanellin. Cretella reagoi me zemërim duke u largua nga fusha.Kjo s’i pëlqeu trajnerit të tij siç duket, i cili i kërceu Cretellas mbi shpinë dhe më pas e goditi shpullë, duke i habitur lojtarët e tjerë në bankën e rezervistëve.Gjyqtari e përjashtoi atë direkt me karton të kuq dhe i kërkoi të largohej nga fusha.