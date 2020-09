U ndërpre ndeshja prej dhunës, publikohen pamjet e sherrit në Turbina-Dinamo (VIDEO)

Shtuar më 07/09/2020, ora 18:11

Miqësorja e së shtunës mes Turbinës dhe Dinamos u ndërpre pas vetëm dhjetë minutash lojë për shkak të një sherri masiv mes futbollistëve e stafeve të të dy ekipeve.Nisi me një debat në lidhje me veshjen e jelekëve nga Dinamo e pas nisjes së ndeshjes pati tension në fushë me ndërhyrje të rrezikshme të lojtarëve të dy skuadrave.Pas dhjetë minutash një sherr ka nisur mes trajnerit të portierëve të Dinamos , Mario Bytyçi me lojtarin e Turbinës, Koldashi.Kaq ka mjaftuar për të shkaktuar një sherr masiv dhe tensioni i madh i krijuar ka nxitur organizatorët ta ndërpresin ndeshjen dhe stafet e lojtarët u futen në dhomat e zhveshjes për të mos dalë më në terrenin e blertë.Ndërkohë, janë pubolikuar edhe pamjet e këtij sherri , i cili siç duket ka nisur në cepin e fushës, ku ka patur shkëmbime të shumta grushtesh mes protagonistëve të dy kampeve.