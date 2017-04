United fiton me dyshen Martial-Rooney, zona Champions 1 pikë larg (VIDEO)

Manchester United fiton me lehtësi ndaj Burnely-t 0-2, duke mbajtur gjallë shpresat për një vend në Champions sezonin e ardhshëm."Djajtë e Kuq" edhe pse pa Ibrën nuk e patën shumë të vështirë, teksa gjetën golin e avantazhit me Martial në minutën e 21-të dhe me Rooney-in në të 39-tën.Pjesa e dytë ishte thjeshtë për të adrministrauar avantazhin për ekipin e Mourinhos që mban vendin e 5-të me 63 pikë, vetëm një më pak se rivalët e City-it. /albeu.com/