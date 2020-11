Valencia "poker" Realit (VIDEO)

Shtuar më 08/11/2020, ora 23:05

Real Madrid është mundur 4-1 në fushën e Valencia -s"> Valencia -s në javën e 9-të të La Liga-s.Dhe të mendosh se ndeshja ka filluar më një gol të madrilenëve në minutën e 23-të, kur Karim Benzema ka mposhtur Domenech me një goditje të bukur nga jashtë zone.Ndeshja ka ndryshuar për Los Blancos në minutën e 30-të, kur a rbitri ka akorduar penalltinë e parë në favor të Valencia -s"> Valencia -s. Cortuois e ka pritur, Musah ka shënuar pas pritjes së belgut, por goli është anuluar nga VAR.Penllatia është përsëritur dhe Soler ka shënuar.Pjesa e parë është mbyllur me autogolin e Varane në minutën e 42-të, që ka përmbysur rezultatin në favor të vendasve. Në pjesën e dytë, në harkun e nëntë minutave, Valencia ka fituar edhe dy penallti të tjera, të cilat janë transformuar me sukses nga Soler.Mesfushori i Valencia -s"> Valencia -s është bërë lojtari i parë që shënon tre gola me penallti në një ndeshje të La Liga-s në shekullin e 21-të.Kjo humbje e lë Real-in në vendin e katërt me 16 pikë, ndërsa Valencia është ngjitur në të 9-in me 11 pikë.