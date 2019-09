Ylli i Milanit shënon një super gol, rindizen shpresat për kuqezinjtë (VIDEO)

Shtuar më 29/09/2019, ora 22:32

Pas tre golave te pesuar gjithcka u be e veshtire per Milanin per mos thene e pamundur.Menjehere pas golit te trete te shenuar nga Fiorentina, ylli Milanit ve ne pah aftesite e tij individuale nuk marre perpara mbrojtjen kundershtare dhe ne fund e dergon topin ne rrjete.Edhe pse kane mbetur edhe pak minuta ky gol rindez shpresat e vendasve per te dale te pakten me nje pike.